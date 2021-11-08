Лукашенко поздравил народную артистку Лавринович: ваш жизненный путь - пример достижения вершин актерского мастерства

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8 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваш жизненный путь - пример достижения вершин актерского мастерства и самоотверженного служения искусству, - подчеркнул глава государства. - Более 50 лет на сцене Гомельского областного драматического театра Вы дарите благодарным поклонникам радость и хорошее настроение".
В поздравлении говорится, что высокий профессионализм, интересный репертуар, яркое и самобытное исполнение разнообразных ролей принесли Людмиле Лавринович заслуженное признание и большую любовь зрителя.
Президент уверен, что ее плодотворный труд и в дальнейшем будет содействовать сохранению лучших традиций национального театрального искусства.
Александр Лукашенко пожелал артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых интересных проектов, счастья и благополучия.-0-