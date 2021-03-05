5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене, всегда отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью, - говорится в поздравлении. - Пусть ваш труд и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России".

Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.-0-