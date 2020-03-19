Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Бабкину с юбилеем

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря высокому профессиональному мастерству, безграничной любви к славянской культуре и преданности своему делу ваше творчество по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства, - говорится в поздравлении. - Убежден: ваша многогранная деятельность и впредь будет объединять людей разных поколений и стран, способствовать активному диалогу между народами Беларуси и России".

Александр Лукашенко пожелал Надежде Бабкиной крепкого здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья, мира и добра.-0-

Народной артистке России Надежде Бабкиной исполняется 70 лет В 2005 году артистка получила специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В 2006-м за большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей указом Президента Республики Беларусь она была награждена орденом Франциска Скорины.