29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши артистизм, преданность искусству и высокий уровень мастерства заслуживают самого искреннего восхищения. Созданные вами яркие образы в кино и на сцене, отличающиеся особым прочтением характеров, получили высокую оценку профессионалов и снискали любовь многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что многогранная творческая деятельность артистки и в дальнейшем будет дарить людям радость и вдохновение, служить развитию культурного сотрудничества Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Алле Демидовой доброго здоровья, неиссякаемой энергии, мира и благополучия.-0-