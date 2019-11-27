27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Многогранный талант, высокое профессиональное мастерство, природное обаяние и верность выбранному делу позволили вам вписать множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии. Благодаря неповторимому творческому стилю, художественной выразительности и достоверности созданных образов вы заслужили искреннее уважение коллег и любовь публики", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Галине Польских здоровья, бодрости духа, новых успехов, благополучия и добра. "Пусть ваша работа и впредь дарит зрителям радость и хорошее настроение, объединяет людей разных поколений, содействует укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.-0-