19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за годы активной работы актрисой созданы уникальные художественные образы, привлекающие своей женственностью, искренностью и аристократичностью.

"В Беларуси вас знают и любят как замечательную актрису, невероятно красивую и обаятельную женщину, оставившую яркий след в истории советского искусства", - говорится в поздравлении.-0-