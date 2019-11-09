9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря уникальному таланту, душевной щедрости и высокой внутренней культуре вы неизменно восхищаете публику своим профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией. Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений, определяет истинный смысл традиционных ценностей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что созданные ею музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью в разных странах мира.

"Пусть и в дальнейшем ваша жизнь будет наполнена новыми свершениями, незабываемыми встречами с преданными поклонниками", - отметил белорусский лидер, пожелав Александре Пахмутовой также крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и добра.-0-