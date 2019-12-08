8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Всецело посвятив себя искусству, Вы создали в театре и кино галерею незабываемых образов, благодаря которым Вас знают и искренне любят зрители разных стран и поколений. Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Алисе Фрейндлих доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия. "Пусть Ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.-0-

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих празднует 85-летие Алиса никогда не думала о другой профессии, кроме актерской. В школе девочка занималась в театральном кружке, который вела талантливая актриса Мария Александровна Призван-Соколова.