Лукашенко поздравил национальную команду по биатлону с успешным выступлением на первых этапах Кубка мира

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по биатлону с успешным выступлением на первых этапах Кубка мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Завоеванные медали в личных гонках и эстафете дарят болельщикам надежду на яркий олимпийский сезон. Сегодняшняя победа Анны Солы и бронзовый успех Антона Смольского - закономерный результат многолетних тренировок, упорства и целеустремленности", - говорится в поздравлении.
"Уверен, что ваше талантливое поколение с честью продолжит славные традиции белорусского биатлона. Крепкого здоровья, благополучия и удачи", - пожелал Александр Лукашенко.-0-