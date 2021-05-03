Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на ЧЕ в Сочи

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на чемпионате Европы в Сочи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли Беларуси безоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой.

"Самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результат Олег Рябцев, которого мы также поздравляем с рождением сына", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всей команде добра, благополучия и крепкого здоровья.-0-