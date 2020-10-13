Лукашенко поздравил Навафа аль-Ахмеда аль-Сабаха с вступлением в должность эмира Кувейта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха с вступлением в должность эмира Кувейта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваш существенный опыт государственной работы будет способствовать дальнейшему успешному развитию страны и процветанию кувейтского народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Кувейт смогут эффективно реализовать весь существующий потенциал двустороннего сотрудничества.-0-