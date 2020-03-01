Лукашенко поздравил Назарбаева с 25-летием образования Ассамблеи народа Казахстана

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление первому Президенту Казахстана, председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю 25-летия со дня образования организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Созданная по Вашей инициативе, она прошла уникальный и не имеющий аналогов путь, консолидировала потенциал общества в интересах развития государства, трансформировалась в авторитетный институт межнациональных отношений, - говорится в поздравлении. - Сохранение культур, языков и традиций многочисленных этносов, проживающих на казахстанской земле, уважение прав и свобод граждан эффективно служат установлению согласия в стране, обеспечению стабильности в регионе Евразии".

Александр Лукашенко поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку белорусов, которые в гостеприимном Казахстане обрели вторую родину, и пожелал ему крепкого здоровья, добра и успехов в любых начинаниях, а всем казахстанцам - мира и процветания.-0-