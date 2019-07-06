Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении.

"Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.-0-