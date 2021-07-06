Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вам, как Лидеру Нации, принадлежит особая роль в становлении независимого Казахстана, превращении его в мощное государство с динамично развивающейся экономикой и растущим международным авторитетом", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве.

"Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-