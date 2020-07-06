Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с вашим именем. Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого Президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке.

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении любящей семьи и верных друзей.-0-