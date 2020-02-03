Лукашенко поздравил Нгуен Фу Чонга с 90-летием образования Компартии Вьетнама

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и граждан этой страны с 90-летием со дня образования Компартии Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Устойчивое развитие и успехи в экономической и социальной отраслях ярко отражают плодотворную работу партии на благо вьетнамского народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что политический авторитет Компартии во Вьетнаме и мире будет и в дальнейшем содействовать процветанию этой страны.

"Традиционно дружественные отношения между Минском и Ханоем всегда были и останутся надежным фундаментом для продуктивного взаимодействия наших государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-