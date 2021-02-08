Лукашенко поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

Александр Лукашенко и Нгуен Фу Чонг. Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта победа свидетельствует о широкой поддержке вашей деятельности со стороны вьетнамского народа, а также ярко отражает верность выбранного партией пути", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь считает Вьетнам очень близкой страной, с которой ее связывают отношения дружбы и доверия.

"С теплотой вспоминаю наши переговоры в Минске и Ханое. Убежден, что пандемия скоро закончится и у нас с вами снова появится возможность встретиться лично", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-