Лукашенко поздравил Нгуен Суан Фука с избранием Президентом Вьетнама

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Нгуен Суан Фука с избранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что под вашим руководством Вьетнам продолжит уверенно идти к поставленным целям устойчивого развития и качественного экономического роста на основе широкого внедрения новых технологий", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск уделяет особое внимание долгосрочным партнерским связям с Ханоем. "Открытость и близость позиций всегда были визитной карточкой белорусско-вьетнамских отношений. Наши государства имеют успешный опыт сотрудничества, в том числе в промышленной кооперации, и мы готовы к активному взаимодействию по другим направлениям. Рассчитываю на вашу поддержку в дальнейшем расширении плодотворных контактов", - отметил Александр Лукашенко.-0-