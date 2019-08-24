Лукашенко поздравил Никиту Лобастова с победой на чемпионате мира по летнему биатлону

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Никиту Лобастова с завоеванием золотой медали в суперспринте чемпионата мира по летнему биатлону. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Убежден, что эта первая награда наших спортсменов на домашнем мировом первенстве в "Раубичах" привлечет на трибуны еще больше болельщиков и придаст уверенности белорусским биатлонистам", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсмену и всей команде новых ярких побед.-0-