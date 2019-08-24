Лукашенко поздравил Никиту Лобастова с победой на чемпионате мира по летнему биатлону

Никита Лобастов
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Никиту Лобастова с завоеванием золотой медали в суперспринте чемпионата мира по летнему биатлону. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Убежден, что эта первая награда наших спортсменов на домашнем мировом первенстве в "Раубичах" привлечет на трибуны еще больше болельщиков и придаст уверенности белорусским биатлонистам", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсмену и всей команде новых ярких побед.-0-
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"
Он преодолел дистанцию за 14 мин. 47,5 сек. На второй позиции разместился атлет из Чехии Витеслав Хорниг, проиграв лидеру гонки 3,6 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский, отставший от белорусского спортсмена на 13 сек.