Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с 90-летием лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши блистательный талант, увлеченность любимым делом и преданность высоким идеалам добра вызывают искреннее уважение. Вы по праву являетесь мастером поэтического слова, вписавшим незабываемую страницу в историю современного музыкального искусства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что и в дальнейшем творчество Николая Добронравова будет объединять людей разных поколений, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами.-0-