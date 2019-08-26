Лукашенко поздравил Олега Юреню с золотом на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Олега Юреню с золотом, завоеванным на чемпионате мира в гонке байдарок-одиночек на дистанции 5000 м. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Любители спорта в Беларуси внимательно следили за твоим выступлением. Мы с большой радостью восприняли эту победу, которую ты одержал благодаря прекрасной готовности, высокому спортивному мастерству и целеустремленности", - отмечается в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Олегу Юрене крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.-0-