Лукашенко поздравил Олега Юреню с золотом на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Макс Хофф, Олег Юреня и Фернандо Пимента. Фото Planet Canoe
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Олега Юреню с золотом, завоеванным на чемпионате мира в гонке байдарок-одиночек на дистанции 5000 м. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Любители спорта в Беларуси внимательно следили за твоим выступлением. Мы с большой радостью восприняли эту победу, которую ты одержал благодаря прекрасной готовности, высокому спортивному мастерству и целеустремленности", - отмечается в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Олегу Юрене крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.-0-
Олег Юреня выиграл золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ
В заезде байдарок-одиночек на дистанции 5000 м Олег Юреня финишировал первым со временем 19 мин. 54,07 сек.