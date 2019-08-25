Лукашенко поздравил Ольгу Климову с золотой медалью ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Ольга Климова. Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по гребле на баидарках и каноэ Ольгу Климову с золотой медалью, завоеванной в упорной борьбе на самой длинной дистанции чемпионата мира в Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в
Ольга Климова завоевала золото на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В заезде каноэ-одиночек на 5000 м Ольга Климова опередила всех соперниц, показав результат 25 мин. 34,67 сек.
"Ты достойно поддержала победный настрой коллег по команде и вписала свое имя в историю славных достижений белорусского спорта", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья и новых успехов.-0-