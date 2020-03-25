Иван Едешко во время эстафеты "Пламя мира". Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Ивана Едешко с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства. "Благодаря исключительному таланту, настойчивости и трудолюбию Вы стали настоящим мастером своего дела, достигли вершин спортивного Олимпа и заслужили любовь болельщиков. Ваш жизненный путь - яркий пример для молодежи", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что Иван Едешко, будучи спортсменом, достойно представлял белорусскую школу баскетбола в многонациональной сборной Советского Союза, а в качестве тренера подготовил немало высококлассных игроков. "Уверен, что свои знания и опыт Вы и впредь будете направлять на развитие спорта и воспитание подрастающего поколения", - подчеркнул Президент.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!