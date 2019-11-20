Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Антонину Кошель с днем рождения

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку, председателя Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта" Антонину Кошель с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы яркий представитель той звездной плеяды атлетов, которые написали историю золотого века белорусской спортивной гимнастики. Вершиной успешной карьеры стали Олимпийские игры 1972 года, когда в составе команды СССР вы поднялись на высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил работу Антонины Кошель в качестве тренера, спортивного управленца, а с 2011 года - руководителя общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта". "За это время многое сделано для поддержки старшего поколения атлетов, пропаганды здорового образа жизни, физического и духовного воспитания молодежи. Такой достойный профессиональный путь - хороший пример для юных гимнастов, делающих первые шаги к медальным вершинам, - подчеркнул Президент. - Убежден, все силы, знания и накопленный жизненный опыт будут и в дальнейшем востребованы на благо белорусского спорта".

Александр Лукашенко пожелал Антонине Кошель крепкого здоровья, счастья и благополучия. "Пусть неизменными спутниками в жизни остаются оптимизм, удача и молодость души!" - добавил глава государства.-0-