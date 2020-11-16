16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Как первая в Беларуси олимпийская чемпионка в метании диска, талантливый и сильный духом человек вы являетесь ярким примером для юных атлетов, мечтающих о больших победах, - говорится в поздравлении. - Удивительное спортивное долголетие, богатый опыт и сегодня помогают вам служить любимому делу в качестве тренера, воспитывать будущих чемпионов".

Александр Лукашенко пожелал Эллине Зверевой крепкого здоровья и благополучия.-0-