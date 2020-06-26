26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Марину Лобач с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Ваше имя вписано золотыми буквами в историю мирового спорта как первой советской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике. Став тренером, вы многие годы отдаете все свои силы, знания и богатый опыт любимому виду спорта для сохранения и приумножения победных традиций", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Марине Лобач крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси. "Пусть присущие вам трудолюбие, обаяние, целеустремленность и впредь служат источником вдохновения для юных граций, мечтающих покорить самые высокие спортивные вершины", - подчеркнул Президент.-0-