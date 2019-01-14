Лукашенко поздравил Пашиняна с успешным завершением важной политической кампании

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Николу Пашиняну доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту.-0-
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