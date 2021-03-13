Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих веков Православная церковь служит нравственным и моральным ориентиром для миллионов верующих, выступает объединяющей силой, вдохновляет на созидательный труд.

"В вашем лице она обрела мудрого наставника и пастыря, все слова и поступки которого являются примером глубокой духовности и

самоотверженного служения людям. Ваше многолетнее участие в решении сложнейших вопросов современности помогает находить пути к уважительному диалогу и конструктивному сотрудничеству, способствует достижению социального благополучия и стабильности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь признает и высоко ценит вклад, который Патриарх Кирилл вносит в дело сохранения мира, укрепления духовной связи и братской дружбы народов обеих стран. Президент пожелал ему доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, долгих и плодотворных лет жизни, чтобы его труды и молитвы и в дальнейшем продолжали нести веру, надежду, любовь и мудрость сердцам и душам православных христиан всего мира.-0-