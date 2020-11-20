Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Русская православная церковь играет важнейшую роль в поддержке христианских ценностей, сохранении духовного и культурного наследия наших народов, которое во многом предопределяет общую историческую судьбу Беларуси и России, - говорится в поздравлении. - Ваше благородное пастырское служение является примером подвижнической просветительской деятельности, укрепляющей традиции гуманизма и милосердия".
Глава государства подчеркнул, что Патриарх Кирилл, неуклонно отстаивая идеи добра и справедливости, заслужил высокий авторитет и доверие людей и сейчас продолжает неустанно заботиться о нравственном здоровье общества, его духовном обновлении.
Президент пожелал предстоятелю Русской православной церкви доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.-0-