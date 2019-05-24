Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Следуя высшим нравственным и моральным принципам, вы посвятили свою жизнь священной миссии - утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости. Неизменные труды на благо православия и всего христианского мира снискали вам огромный авторитет во многих странах", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что пасторское слово Патриарха Кирилла вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия.
"Убежден, что ваше патриаршее служение будет и далее способствовать поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, упрочению духовных и дружественных связей народов Беларуси и России", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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