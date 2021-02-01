Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении столетий Русская православная церковь является нравственным ориентиром для миллионов верующих. Под вашим предстоятельством она продолжает с достоинством выполнять свои важнейшие функции - приобщать людей к христианским ценностям, основой которых является любовь к ближнему, сострадание и милосердие", - говорится в поздравлении.

Глава государства от лица белорусов выразил благодарность Патриарху Кириллу за пастырскую заботу и молитвенную поддержку. "Убежден, что и в будущем ваше служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал предстоятелю Русской православной церкви доброго здоровья, неиссякаемой энергии и помощи Божией в дальнейших созидательных трудах.-0-