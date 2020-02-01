1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил роль Патриарха Кирилла как духовного лидера для миллионов православных верующих и подчеркнул, что его многолетнее патриаршее служение ознаменовано благородными делами во имя утверждения мира и согласия в обществе, воспитания нового поколения в духе уважения к семье и своему народу.

"Неустанные труды на благо церкви снискали вам высокий авторитет на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить неоценимый личный вклад в поддержание добрососедских дружественных отношений между народами Беларуси и России".

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, долгих лет жизни, помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.-0-