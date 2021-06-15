Лукашенко поздравил Педро Кастильо с избранием Президентом Перу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Педро Кастильо с избранием Президентом Перу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваша преданность Родине и перуанскому народу будет способствовать достижению высокого уровня развития страны, значительному расширению ее авторитета в региональном и международном контекстах", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в активизации политического диалога с Перу на основе понимания и взаимного уважения, усилении торгово-экономических и гуманитарных связей.-0-