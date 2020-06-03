Лукашенко поздравил первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса с днем рождения

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро Руса с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Для миллионов людей во всем мире вы являетесь примером самоотверженного служения Родине и своему народу, преданности избранному пути. Невозможно переоценить ваш личный вклад в становление независимой Кубы", - говорится в поздравлении.

Отношения Беларуси и Кубы динамично развиваются в духе дружбы и солидарности, а также взаимной нацеленности на расширение всесторонней кооперации. Президент подтвердил, что дальнейшее развитие стратегического партнерства с Гаваной остается одним из приоритетов белорусской внешней политики.

Александр Лукашенко пожелал Раулю Кастро Русу крепкого здоровья и новых успехов в ответственной политической деятельности.-0-