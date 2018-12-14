Лукашенко поздравил почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Днем тезоименитства

14 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваше многолетнее архипастырское служение во имя белорусского общества и Православной Церкви с благодарностью и теплотой воспринимается гражданами нашей страны, - отметил глава государства. - В глазах тысяч людей Вы стали примером высокой морали, нравственности и самоотверженного труда".
"Пусть Ваш духовный подвиг и в дальнейшем служит яркой путеводной звездой, освещая в наших сердцах путь к вере, любви, добру и справедливости", - пожелал Александр Лукашенко.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.402 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN