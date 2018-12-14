Лукашенко поздравил почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Днем тезоименитства

14 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше многолетнее архипастырское служение во имя белорусского общества и Православной Церкви с благодарностью и теплотой воспринимается гражданами нашей страны, - отметил глава государства. - В глазах тысяч людей Вы стали примером высокой морали, нравственности и самоотверженного труда".

"Пусть Ваш духовный подвиг и в дальнейшем служит яркой путеводной звездой, освещая в наших сердцах путь к вере, любви, добру и справедливости", - пожелал Александр Лукашенко.-0-