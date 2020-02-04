Лукашенко поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Азербайджанской ССР, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Известный певец и композитор, замечательный актер и педагог, обладающий безупречным авторитетом и прекрасными человеческими качествами политик - Вы стали примером безграничной преданности и ответственного отношения к своему делу. На протяжении многих лет Ваше высокое профессиональное мастерство, богатый опыт и знания направлены на популяризацию истинных культурных ценностей, обогащение диалога между народами Беларуси, Азербайджана и России", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что многогранная деятельность Полада Бюльбюль оглы, наполненная мудрым осмыслением действительности и верой в торжество добра, и в дальнейшем будет дарить людям радость и вдохновение, отвечать высоким нравственным ориентирам. Президент пожелал ему крепкого здоровья, счастья, новых свершений и достижений.-0-