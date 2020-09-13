Лукашенко поздравил председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова с 85-летием

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Российского детского фонда, президента Международной ассоциации детских фондов Альберта Лиханова с 85-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил заслуженный общественный авторитет и признание, полученные писателем и педагогом. "В Беларуси с огромным уважением относятся к вашей деятельности по обеспечению защиты прав ребенка и воспитанию подрастающего поколения, - говорится в поздравлении. - Убежден, что ваш талант, мудрость и беззаветная преданность делу и в дальнейшем будут служить на благо утверждения нравственных и гуманистических идеалов в современном мире".

Александр Лукашенко пожелал Альберту Лиханову крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.-0-