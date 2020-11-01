Лукашенко поздравил Президента Алжира с национальным праздником

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна и народ этой страны с национальным праздником - Днем революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил важную роль Алжира в политической жизни Северной Африки, а также значительный уровень социально-экономического развития страны и благосостояния населения.

"Убежден, что прочные связи, установившиеся между нашими государствами, будут последовательно расширяться в политической, торговой, научно-технической, образовательной и других областях", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-