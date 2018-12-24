Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного и независимого государства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между двумя народами.
"Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых во время вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран", - подчеркнул глава белорусского государства.-0-
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