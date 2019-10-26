Лукашенко поздравил Президента Боливии Эво Моралеса с 60-летием

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Многонационального Государства Боливия Эво Моралеса с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта дата не только подчеркивает Ваш богатый жизненный опыт и мудрость, но и открывает широкие перспективы для новых свершений, - говорится в поздравлении. - За годы плодотворной работы Вы заслужили репутацию ответственного и инициативного политика, который неоднократно подтверждал способность эффективно решать наиболее сложные и масштабные задачи".

Белорусский лидер констатировал, что Президент Боливии пользуется уважением далеко за пределами своей страны благодаря усилиям, которые он предпринимает для укрепления национального суверенитета, построения справедливого общества и социально-экономического развития государства.

Александр Лукашенко пожелал Эво Моралесу крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех делах.-0-