Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с Днем независимости

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил заинтересованность в расширении белорусско-буркинийских связей. "Надеюсь на активное развитие политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и других областях в интересах граждан наших стран", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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