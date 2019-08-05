Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с Днем независимости

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность в расширении белорусско-буркинийских связей. "Надеюсь на активное развитие политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и других областях в интересах граждан наших стран", - отметил Александр Лукашенко.-0-