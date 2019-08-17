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Лукашенко поздравил Президента Габонской Республики с Днем Независимости

Президент 17.08.2019 | 09:00
Фото dreamstime.com
Фото dreamstime.com

17 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Подтверждаю заинтересованность в расширении белорусско-габонских отношений и надеюсь на активное развитие политического диалога, сотрудничество в торгово-экономической и других сферах взаимного интереса на благо граждан наших стран", - подчеркнул глава государства.-0-

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Теги
Лукашенко, поздравления
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