21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Индонезия - важный и перспективный партнер для Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Рассчитываю на более полное использование потенциала двустороннего взаимодействия для расширения сотрудничества в различных сферах, в том числе через реализацию белорусско-индонезийских проектов и создание совместных предприятий", - отметил Александр Лукашенко.-0-