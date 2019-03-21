Лукашенко поздравил Президента Ирана с Наврузом

21 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани с праздником Навруз. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь и Иран успешно расширяют традиционно дружественные двусторонние отношения, что свидетельствует о высокой степени взаимопонимания и взаимного доверия между двумя государствами", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко выразил убежденность, что в новом году плодотворное белорусско-иранское сотрудничество продолжится и будет отмечено существенными достижениями.-0-
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