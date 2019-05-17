Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил убеждение, что богатый управленческий опыт, профессионализм и целеустремленность Президента Казахстана будут способствовать его плодотворной деятельности на высшем посту, послужат дальнейшей реализации взятого страной курса на масштабную модернизацию.

"Дорожу Вашим вниманием к укреплению белорусско-казахстанских отношений. Убежден, что мы сохраним сотрудничество между странами, основанное на взаимном уважении и стратегическом партнерстве во благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и неизменного успеха в достижении поставленных целей.-0-