Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства выразил убеждение, что богатый управленческий опыт, профессионализм и целеустремленность Президента Казахстана будут способствовать его плодотворной деятельности на высшем посту, послужат дальнейшей реализации взятого страной курса на масштабную модернизацию.
"Дорожу Вашим вниманием к укреплению белорусско-казахстанских отношений. Убежден, что мы сохраним сотрудничество между странами, основанное на взаимном уважении и стратегическом партнерстве во благо наших народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и неизменного успеха в достижении поставленных целей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN