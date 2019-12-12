Лукашенко поздравил Президента Кении с Днем независимости

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кении Ухуру Кениату с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Традиционно дружественные отношения, которые связывают наши страны, создают отличные возможности для более эффективного использования потенциала в сферах торговли, науки, образования и туризма. Надеюсь, что общими усилиями мы сможем существенно активизировать белорусско-кенийское сотрудничество в различных отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал кенийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а жителям этой страны - мира и благополучия.-0-