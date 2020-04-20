Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с 60-летием

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Александр Лукашенко. Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Под вашим руководством Куба идет путем важных государственных и экономических преобразований. Уверен, что ваш профессионализм, преданность своему народу и в дальнейшем будут содействовать активному развитию страны, укреплению ее международного авторитета", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает минскую встречу с лидером Кубы в октябре прошлого года, которая позволила прийти к ряду договоренностей, направленных на расширение белорусско-кубинского партнерства.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем достигнуть существенных результатов по всем направлениям двустороннего сотрудничества на благо наших народов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-