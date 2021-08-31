Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с 30-летием провозглашения государственной независимости

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 30-летием со дня провозглашения государственной независимости страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эта дата ознаменовала начало нового этапа в истории кыргызского народа, дала старт важным преобразованиям, направленным на обеспечение социально-экономического развития, мира и стабильности, повышение международного авторитета Кыргызстана", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества, сложившиеся между двумя странами, будут и далее строиться в духе взаимного уважения, доверия, равноправного и конструктивного партнерства, прирастая прорывными идеями и успешными проектами.-0-