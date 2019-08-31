Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с Днем Независимости

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что сегодня Кыргызстан уверенно продвигается по пути прогресса, демонстрирует заметные успехи в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета страны на международной арене. "В Беларуси высоко ценят связывающие наши народы дружественные и доверительные отношения, которые и в дальнейшем будут служить надежной основой для расширения продуктивного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Сооронбаю Жээнбекову доброго здоровья, благополучия и реализации всех начинаний, а гражданам Кыргызстана - мира и процветания.-0-