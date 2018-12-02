Лукашенко поздравил Президента Лаоса с Днем провозглашения Республики

2 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Лаоса Буннянга Ворачита с Национальным праздником - Днем провозглашения Республики. Об этом сообщили БЕЛТА в
Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между двумя странами во всех сферах взаимной заинтересованности, особенно в торгово-экономической области.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Лаоса крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-
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