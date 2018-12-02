Лукашенко поздравил Президента Лаоса с Днем провозглашения Республики

2 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Лаоса Буннянга Ворачита с Национальным праздником - Днем провозглашения Республики. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между двумя странами во всех сферах взаимной заинтересованности, особенно в торгово-экономической области.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Лаоса крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-